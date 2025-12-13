高雄景點整排機車「卡一根樹枝」內行曝原因：以免遭殃

有民眾日前到高雄壽山動物園，沿路看到一整排機車座椅上都卡著一根樹枝，感到相當困惑，好奇這樣做的用意是什麼。對此當地人解答，是為了防止猴子爬到座椅上搗亂、吃東西，甚至把車箱打開；有苦主表示，之前不信邪，結果車箱果然被撬開，裡面東西散落一地。

一名女網友日前在Threads貼出照片，只見一整排機車上面都卡了一根樹枝，將樹枝的一端放在龍頭上，另一端則放在車尾的把手中間卡住，原PO不解「來壽山動物園，結果看到沿途的車子都有樹枝，這到底是什麼意思？」原PO接著上傳照片，表示男友有樣學樣，也撿了一根樹枝來卡座墊。

照片曝光引發許多討論，知情的網友紛紛留言解答，表示這些樹枝是用來防止猴子亂開車箱，「中山大學畢業的路過，只要機車停得夠密，猴子就會在上面移動，運氣不好踏板或椅墊上就會多一坨東西」、「猴子會開車箱，還會坐在上面吃東西、拉屎，放根樹枝牠們就沒辦法做這兩件事了。」

也有苦主哀號，「座墊沒鎖的後果，就是車箱被硬拔解體，裡面東西全部被翻出來」、「我上次不信邪沒放樹枝，回去牽車時發現有人放了一根樹枝在座椅上，後來看地上掉出不少我車箱裡的東西，壽山的猴子真的有夠厲害。」

另有網友提到，幾年前去泰國某山區景點，每台機車上都放一隻鱷魚玩偶，原來是拿來嚇猴子的，店家在停車場出租鱷魚玩偶，只要有放，猴子就不敢靠近。

