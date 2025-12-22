高雄晶英更名「然一」 4個月來住房率暴增2.5倍

高雄晶英國際行館更名「然一酒店」，並加入萬豪酒店集團。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄晶英國際行館今年8月更名「THE AMNIS 然一酒店」，並加入萬豪酒店旗下奢華系列品牌「The Luxury Collection」，今天(22日)正式開幕；御盟集團創辦人邵永添透露，改掛「國際牌」後，才4個月時間，住房率已經暴增2.5倍，目前住房率增加到70%，有信心明年躍升到90%!

萬豪國際旗下品牌有30多個，分成4個等級，然一酒店是屬於最頂級的THE LUXURY COLLECTION系列全球第132家，也是台灣第一家，宣告高雄正式站上全球高端旅遊版圖。

廣告 廣告

高雄市副市長李懷仁今天在開幕致詞表示，然一酒店開幕，象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能，隨著演唱會經濟、會展經濟、金融資產管理與半導體產業持續發展，搭配山海河港交織的城市景觀，將持續吸引全球高端旅客造訪。

金仁寶集團總裁許勝雄專程南下祝賀，他稱讚然一是超五星級酒店，更是一座結合建築、藝術與生活美學的現代藝術殿堂，匯集國際與在地藝術創作。

萬豪國際台灣市場區域總經理Bastien Giannetti說，然一酒店的開幕，對高雄與萬豪國際皆具指標意義，也再次展現萬豪對高雄長期發展的承諾。

御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁強調，深耕高雄20年，見證高雄的轉變，然一是御盟集團自創品牌，可以站上萬豪集團最頂尖的品牌之一，代表高雄發展得到肯定；然一走的是藝術酒店，代表高雄也不是文化沙漠了，餐廳跟飯店都受到國際肯定。

針對此次從「本土牌」改掛「國際牌」，最大的考量是什麼?邵永添說明，因為趨勢已經不可擋了，加入萬豪後，才4個月時間，住房率已經暴增2.5倍。大型國際集團自己都有訂房網，與國際商務客的總公司都有簽約，沒有加入國際品牌的話，國際商務客根本進不來。

高雄晶英去年住房率還不到4成，加入萬豪體系後，邵永添透露才4個月，現在住房率已經7成了，相信明年會成長到9成；他也有信心未來的1年，整個住房營收會翻3倍以上。另針對不接受10歲以下兒童入住的規定，他受訪時表示不會更改，雖然「這幾年被罵得很慘，但這是個選擇!」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

為何旅行前都應拍下「護照條碼」照片 專家全說了

LTN經濟通》日中有事？日商大方分手中國

