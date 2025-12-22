高雄智慧城市新里程碑 陳其邁見證棧叁庫「PIER F」正式啟用

▲市長陳其邁出席棧叁庫「 PIER F」啟用典禮，見證香蕉碼頭轉型成為AI基地，建構完整AI生態系。

歷史建築蛻變智慧基地 陳其邁出席棧叁庫「PIER F」啟用典禮 打造完整 AI 應用平台

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市長陳其邁今（22）日出席棧叁庫「PIER F」啟用典禮，見證這座昔日香蕉出口榮景的歷史建築，正式蛻變為結合 AI 應用與新創進駐的智慧基地，並與國發會、學研單位代表，以及中華電信董事長簡志誠、信驊科技董事長林鴻明、鑫蘊林科（Linker Vision）創辦人暨執行長謝源寶等多家科技大廠高層，共同啟動這項重要里程碑。

▲本次計畫攜手多家頂尖夥伴，共同推出全球首創利用NVIDIA視覺語言模型進行訓練與推論，同時運用Omniverse模組推動數位雙生計畫，針對城市各類事件以AI進行即時分析 。

陳其邁指出，本次計畫攜手信驊科技、鑫蘊林科、中華電信及 NVIDIA 等頂尖夥伴，共同推出全球首創運用 NVIDIA 視覺語言模型進行訓練與推論的應用，致力回應城市治理所面臨的各項課題；同時運用 Omniverse 模組推動數位雙生計畫，針對城市中交通、醫療、淹水及緊急救難等各類事件，透過生成式 AI 進行即時分析與判斷，輔助市政決策，以科技力量強化城市整體應變能力。

陳其邁表示，棧叁庫過去是高雄外銷農產品的香蕉碼頭，如今成為「高雄燈塔計畫」的座落地點，象徵高雄產業發展的華麗轉身，期待未來從這裡輸出的不再只是農產，而是具備高度競爭力的智慧城市解決方案。

▲棧叁庫「 PIER F」 一樓目前已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業並已滿駐，二樓規劃近百坪獨立單位空間，提供具研發能量之企業進駐使用。

針對產業應用層面，陳其邁進一步說明，未來將結合 Physical AI 技術解決各式城市治理與產業發展難題，大幅提升行政效率；此外，「高雄燈塔計畫」的應用場域亦涵蓋高雄在地重要產業，包括台電及石化產業等傳統產業，皆可透過生成式 AI 應用平台進行升級轉型。

▲▼棧叁庫過去是高雄外銷農產品的香蕉碼頭，如今成為「高雄燈塔計畫」的座落地點，棧叁庫「 PIER F」將以智慧科技為核心的聚落，發展為南部具代表性的智慧轉型示範場域。

陳其邁強調，高市府將持續從基礎算力、平台建構到軟體智慧解決方案，建構完整 AI 生態系，打造具備競爭力與高效率服務的政府，並協助企業於多元場域推動實際應用。他也期許高雄能成為臺灣，乃至於全球城市級主權 AI 發展中，規模最大、應用最完整的試驗與示範平台，並對所有投入「高雄燈塔計畫」的合作夥伴表達誠摯感謝，期盼攜手共創高雄智慧科技新未來。

經發局說明，棧叁庫「PIER F」以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為核心，發展為結合人工智慧、半導體、智慧製造等關鍵產業的科技聚落，並融合文化展示、科技應用、創新創業與生態共融等多元功能，打造南部具代表性的智慧轉型示範場域。整體使用面積逾 6,900 平方公尺，一樓目前已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業進駐並已滿駐；二樓則規劃近百坪獨立單位空間，提供具研發能量之企業使用，加速技術落地與產業鏈結。結合亞灣 2.0 產業基礎與「智慧高雄燈塔計畫」示範經驗，市府已逐步建立跨局處協作及產業合作模式，「PIER F」將成為深化應用實證與促進產業鏈結的重要節點。（圖╱高市府提供）