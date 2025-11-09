高雄智慧城市新願景！許智傑主張24小時無宵禁機場助經濟起飛

▲南高屏飛向世界！許智傑喊話：24小時機場將成半導體與觀光關鍵。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（9日）長期關心航空議題、素有「航空立委」之稱的高雄市長參選人許智傑發表最新政見影片，聚焦高雄小港機場爭取24小時運作，盼藉此提升高雄在商務、觀光及貨運上的發展誘因，並推動「南高屏大生活圈」區域經濟共榮。

許智傑指出，小港機場作為南臺灣重要觀光及經濟門戶，長期受宵禁、航班量能不足、過夜停機坪有限及缺乏長程航線等限制，夜間貨運及旅運服務無法滿足需求，直接影響高雄通往國際的觀光及經濟發展。

自疫情以來，許智傑積極爭取機場復航與新增航線，目前已累積33個境外航點、每週飛航398班，航點數及航班量已恢復至疫情前水準。他同時爭取小港機場880億元改建經費，計畫新增第三航廈，改善航站老舊設施，引進多元商業設施，並提升夜間貨運量能，確保機場能夠承載更多旅客及貨物流通需求。

上週五（7日），許智傑更與林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸及伍麗華等六位立委共同提出「南高屏大生活圈」概念，呼籲中央支持24小時國際機場，讓南高屏區域直航全球、貨運不打烊，進一步帶動區域經濟發展。

許智傑強調，高雄正在轉型為智慧城市，國際半導體大廠及供應鏈企業陸續進駐，而機場將是企業選擇高雄的重要因素。擁有無宵禁國際機場，將可直接出口產品，迎接800萬旅運人次，並吸引更多國際企業進駐，打造南高屏經濟區核心競爭力。

許智傑表示，「高雄飛向未來、飛向全世界，需要一座全天候運轉的國際機場。」他期盼透過智慧城市與完善機場建設，讓高雄在國際商務、觀光及產業發展上同步起飛，為南臺灣帶來前所未有的經濟動能。（圖╱許智傑立委辦公室提供）