高雄智慧城市經驗輸出國際 IURC夥伴城市巴塞隆納大都會區深化合作
[Newtalk新聞] 歐盟「國際城市夥伴計畫」(International Urban and Regional Cooperation, IURC)參與城市西班牙巴塞隆納大都會區(AMB)代表團，6月10日至13日由專案辦公室主任艾蓮娜・阿格利奇・赫塞(Elena Argelich Hesse)率團訪問高雄，實地參訪智慧運輸中心、鴻海高雄軟體研發中心及水情中心等重要場域，深入了解高雄在智慧運輸、主權AI、數位孿生、城市韌性及數位治理等領域的推動成果，並與市府團隊交流智慧城市發展經驗，為高雄與歐洲城市深化合作再添新里程碑。
高雄市政府交通局副局長劉建邦分享，透過整合交通資訊、即時監控系統及人工智慧分析技術，提升交通管理與決策效率，並成功應用於大型活動交通疏運及道路風險預警等場域。訪團亦前往鴻海高雄軟體研發中心，參觀算力中心及CityGPT智慧城市平台，了解高雄透過主權AI架構整合跨局處資料，建構城市級知識平台與AI應用生態系，並運用數位孿生、AI代理人及智慧決策輔助系統，協助市府即時掌握交通狀況、預測事件影響並優化決策流程，進一步提升城市治理效能與公共服務品質。
在城市韌性與防災治理方面，水利局向訪團介紹高雄智慧防汛決策平台，透過雨量站、水位站、道路淹水感測器、抽水站及CCTV等物聯網設備，建立完整水文監測網絡，並結合降雨預報及淹水模擬技術，有效提升防洪韌性與災害應變能力，以完備的智慧防汛系統因應極端氣候挑戰。資訊處與工務局也分享「AI燈塔計畫」及「5D數位孿生智慧城市工務管理暨決策輔助平台」，透過主權AI與高精度三維城市模型，整合建築、道路、地下管線、智慧路燈及工程管理資訊，應用於建築安全監測、災害風險評估、地下管線管理及工程決策等領域，強化跨機關協作與決策效率。
艾蓮娜・阿格利奇・赫塞對高雄成功整合跨局處資料並轉化為高效公共服務的成果表達高度肯定，尤其高雄將主權AI、智慧運輸、數位孿生及智慧防汛等技術實際導入城市治理，展現資料驅動決策與跨機關協作的具體成果，值得國際城市借鏡。她指出，巴塞隆納與高雄同樣重視創新與永續發展，高雄近年在城市轉型及智慧治理方面的創新方案令人印象深刻，尤其跨局處協作與智慧科技落地應用的成果值得國際城市借鏡，期待未來持續透過IURC平台深化與高雄及國際城市的交流合作。
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市於2025年獲歐洲經貿辦事處邀請加入歐盟國際城市夥伴計畫(IURC)，並於同年11月赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展(Smart City Expo World Congress, SCEWC)及IURC首屆全球主題交流活動，目前與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市、日本大阪市及韓國仁川市等多個國際城市共組實踐社群，交流數位應用的實務經驗，共同發展城市合作計畫，此次巴塞隆納大都會區訪高，亦為高雄與實踐社群夥伴城市深化交流的重要里程碑。
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