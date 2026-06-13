高雄智慧城市經驗輸出國際 IURC夥伴城市巴塞隆納訪高深化合作

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄智慧城市經驗輸出國際!歐盟「國際城市夥伴計畫」( IURC)參與城市西班牙巴塞隆納大都會區代表團，特別造訪高雄，參觀智慧運輸中心、鴻海高雄軟體研發中心及水情中心，了解高雄在智慧運輸、主權AI、數位孿生、城市韌性及數位治理等領域的推動成果，為高雄與歐洲城市深化合作再添新里程碑。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄於2025年獲歐洲經貿辦事處邀請，加入歐盟國際城市夥伴計畫(IURC)，同年11月赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展(SCEWC)及IURC首屆全球主題交流活動，目前與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市、日本大阪市及韓國仁川市等多個國際城市共組實踐社群，交流數位應用的實務經驗。

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( IURC)參與城市西班牙巴塞隆納大都會區(AMB)代表團，10至13日由專案辦公室主任艾蓮娜(Elena Argelich Hesse)率團訪問高雄，她對高雄成功整合跨局處資料，並轉化為高效公共服務的成果表達高度肯定，尤其高雄將主權AI、智慧運輸、數位孿生及智慧防汛等技術實際導入城市治理，展現資料驅動決策與跨機關協作的具體成果，值得國際城市借鏡。

艾蓮娜強調，巴塞隆納與高雄同樣重視創新與永續發展，高雄近年在城市轉型及智慧治理方面的創新方案令人印象深刻，尤其跨局處協作與智慧科技落地應用的成果值得國際城市借鏡，期待未來持續透過IURC平台深化與高雄的交流合作。

參訪團也前往鴻海高雄軟體研發中心，參觀算力中心及CityGPT智慧城市平台，了解高雄透過主權AI架構整合跨局處資料，建構城市級知識平台與AI應用生態系，並運用數位孿生、AI代理人及智慧決策輔助系統，協助市府即時掌握交通狀況。

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