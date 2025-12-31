高雄智慧救心網打造行動急診室 提高心梗存活率

心臟疾病長年高居國人十大死因前列，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有與時間賽跑，掌握黃金搶救時間，才能大幅提升存活率；中央健康保險署與高雄市積極推動「高雄智慧救心網」，落實「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統跨院合作計畫」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為「行動急診室」（見左上圖）。救護人員在運送患者途中，即能執行十二導程心電圖檢測，透過4G/5G即時傳輸至雲端，由專科醫師團隊線上判讀並指導用藥，提前啟動心導管團隊，成功建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程，爭取每一分每一秒的救命時間。

屏東基督教醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師強調，高雄市在健保署支持下，推動「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，成功建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程；累計二○二四年至二○二五年十一月，系統共上傳三千五百二十五例心電圖，其中五分鐘內完成判讀比例達90.4%，搶救二百一十二例急性心肌梗塞病人，線上醫師指導用藥達八十一人次，有效提前啟動院內急救與心導管治療準備，顯著縮短病人到院後治療等待時間。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院林宗憲副院長表示，該院對於急、重、難、罕疾病的照護責無旁貸，更在二○二五年由康健雜誌評選為南部唯一的醫學中心級「急性心肌梗塞特色醫院」。高醫積極建立整合式照護模式，並研發AI驅動的心跳停止風險預測模型；透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院處置流程無縫接軌，讓心肌梗塞患者的救治成功率能夠提升，死亡風險進一步降低。

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組何尹琳副組長提到，為了搶救心跳的每一秒，高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，攜手高市府消防局及高雄市急救責任醫院，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金九十分鐘的救命時間。

高醫心臟內科許主任強調，急性心肌梗塞是與時間的競賽，國際指引要求「到院至球囊擴張時間」必須在九十分鐘內完成；透過該計畫，救護人員成為「第一時間的醫療助手」。