高雄智慧救心網打造「行動急診室」 搶救心肌梗塞90分鐘黃金時間

一名60歲男性患者前不久突發胸悶、冒冷汗症狀。消防局救護員獲報後在在到院前即執行心電圖並上傳，經雲端判讀確診為心肌梗塞，並由線上醫師指示用藥。患者抵達高醫後即進行緊急心導管手術，經置放支架後成功打通血管，術後4天即順利出院。

圖說：高醫心臟內科許栢超主任（右）說明到院前與院中無縫接軌的成效。急性心肌梗塞患者（左）感謝跨團隊醫療的救命之恩（左)。圖片來源／高醫提供

急性心肌梗塞發作迅速、死亡率高，須與時間賽跑進行搶救，才能提升存活率。中央健康保險署與高雄市積極推動「高雄智慧救心網」，及「行動急診室」，建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程，95%以上在90分鐘的黃金時間內可完成搶救。

這項「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統跨院合作計畫」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為「行動急診室」。救護人員在運送患者途中，即能執行12導程心電圖檢測，透過4G/5G即時傳輸至雲端，由專科醫師團隊線上判讀並指導用藥，提前啟動心導管團隊，成功建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程。

圖說：疑似急性心肌梗塞的病人在救護車上，由救護人員執行 心電圖檢測並即時上傳資料，提前為患者爭取黃金救命時間。圖片來源／高醫提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長林宗憲表示，高醫積極建立整合式照護模式，並研發AI驅動的心跳停止風險預測模型。透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，進一步降低死亡風險。

健康保險署高屏業務組副組長何尹琳提到，為了搶救心跳的每一秒，高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，攜手高雄市政府消防局及高雄市急救責任醫院，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金90分鐘的救命時間。

高雄市政府消防局亦表示，目前高雄市消防分隊已全面配備到院前心電圖機，且配合2025年新版《救護技術員管理辦法》的突破，將「到院前心電圖」納入初級救護技術員的可執行項目，大幅提升技術覆蓋率與篩檢量能。

高醫心臟內科主任許栢超強調，國際指引要求急性心肌梗塞「到院至球囊擴張時間」必須在90分鐘內完成。透過此計畫，救護人員成為「第一時間的醫療助手」，利用網際網路將到院前心電圖資料即時回傳，達成率高達95%以上。這套系統讓醫療團隊能在患者抵達前完成準備，患者一抵院即直送心導管室，將救治流程壓縮到極致。

高醫急診醫學部內科主任劉冠廷提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等警訊，應立即撥打119呼叫救護車，切勿硬撐自行開車，以免錯失寶貴的救命時間。

屏東基督教醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師表示，累計2024年至2025年11月，系統共上傳3,525例心電圖，其中5分鐘內完成判讀比例達90.4%，搶救212例急性心肌梗塞病人，線上醫師指導用藥達81人次，有效提前啟動院內急救與心導管治療準備，顯著縮短病人到院後治療等待。

圖說：台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師(右1)致贈高市府消防局「高雄119守心藥盒」，象徵救護與醫療共同守護市民每顆心臟。圖片來源／高醫提供

