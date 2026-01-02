高雄智慧救心網掌握黃金搶救時間 提升心肌梗塞存活率

高雄市智慧救心網，整合消防救護、醫療院所和醫師即時判讀機制，讓救護車化身為行動急診室，與急救責任醫院的處置流程無縫接軌，為心肌梗塞患者爭取黃金的搶救時間。

中央健康保險署和高雄市推動高雄智慧救心網，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為行動急診室，掌握急性心肌梗塞的黃金時間，高醫副院長林宗憲表示，高醫為南部唯一的急性心肌梗塞特色醫院，透過高雄模式的區城聯防，不僅能有效的掌握搶救時間，更可以讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，讓心肌梗塞患者的救治成功率能提升。

健保署高屏業務組何尹琳副組長表示，二十年來，心臟血管疾病，一直位居十大死因的第二位，若能作好前置的檢查或即時的治療，就可以將病人的傷害降到最低。

屏東基督教醫院副院長黃偉春表示，累計2024年到2025年11月，系統共上傳3525例心電圖，其中5分鐘完成判讀比例達到90.4%，搶救212例急性心肌梗塞病人，線上醫師指道用藥達81人次，顯著縮短病人到院後治療等待時間。