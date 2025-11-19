高雄智慧校園再升級 115學年度三級學校班班配備大型觸控螢幕

高雄市政府全額自籌4.5億元，將於115年4月底前完成全巿三級學校5,000間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 為加速智慧校園環境升級，高雄市政府全額自籌4.5億元，將於115年4月底前完成本巿三級學校5,000間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。教育局長吳立森表示，面對AI時代與智慧學習的挑戰，市府持續投入資源打造更優質的數位學習環境。除全面建置大型觸控螢幕外，115年度也將添購5萬台平板載具，期望科技能更深入課堂，帶動多元創新教學，讓高雄校園邁向全面數位化與智慧化。

教育局指出，大型觸控螢幕建置為高市推動智慧校園的重要政策，已於114年11月7日及8日在鼓山高中、鼓岩國小完成示範點裝設，建立標準施工流程，並於11月11日召開說明會向各校進行作業說明，目前教育局正積極協調廠商到校依序施作，並透過工班彈性調度，加速設備進場與安裝排程，全力趕辦，確保於115年4月底前全面完成。

教育局說明，大型觸控顯示器具備高解析度、直覺互動及可搭配行動載具等特性，可提升課堂互動、協作學習與差異化教學，更協助教師靈活運用多元媒材，營造更豐富的教學情境。為支持教師推動數位學習，114年度已辦理122場相關研習，後續亦將配合設備建置同步安排教師培訓，確保新設備於完成裝設後能立即發揮最大效益。

