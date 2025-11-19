高雄智慧農業今年底達133場 帶動產業投資7195萬元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動智慧農業有成，首辦智永雙全農業競賽，宣告今年底將達133座農場，生產56種作物，面積1309公頃，帶動產業投資7195萬元，尤其開發「高雄農來訊」4年奪下7大獎殊榮。
農業局首辦智永雙全農業競賽，以智慧農業×永續發展為核心，鼓勵農民透過智慧設備與數據應用，達成資源有效利用、降低生產風險及提升作物品質，並攜手企業與ESG及SDGs接軌，發揮智慧農業成為推動農業永續發展的重要基石。
由桃旺農場李王勝榮獲第一名殊榮，以智慧感控系統精準觀測環境及控制用水，並運用AI視覺辨識等技術達到智慧分級，提升選果效率與精準度，節省管理成本外，也提升分級效率及品質。
第二名為農民林麗華及黃淑娟，其中林麗華建置田間氣象站，透過手機就可瞭解田區氣象，掌握土壤溫室度、導電度變化，搭配告警功能提早進行防治及安排灌溉施肥等作業，提升生產效率，並建立「口福」瓜品牌，希望能供應消費者優質、安全的洋香瓜。
此外，農民黃淑娟以友善農法耕作，並運用智慧農業輔具達成省力效果，以及導入遠端灌溉、環境感測器等設備，透過自動監測水位、溫濕度與田間狀態，減少頻繁巡田與人工灌溉，大幅降低人力負擔。
農業局長姚志旺表示，市府結合智慧科技、永續管理與數據治理，打造智慧永續農業模式，透過競賽展現成果，攜手農民邁向精準、永續、共榮的新農業時代，未來持續透過公私協力，推動智慧農業應用及落地，實踐智慧城市願景。
更多自由時報報導
傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中
高雄水利局提升寶珠溝流域防洪 斥資4600萬改建箱涵、抽水站
高雄博愛一路有下陷風險 明起緊急搶修請改道
第一次看到！台南凶宅4個月內598萬漲到628萬 原因掀議
其他人也在看
地球上方出現罕見「電漿巨洞」 中大團隊揭開磁暴神秘現象
國立中央大學太空科學與科技研究中心教授劉正彥與教授趙吉光帶領團隊，去（2024）年母親節期間觀測到地球電離層出現罕見的電漿密度空洞（plasma density hole），橫跨數千公里，顯示在極端太空天氣事件下，電離層結構可能發生前所未見的變化，此突破性成果發表於國際頂尖期刊「Geophysica自由時報 ・ 1 天前
中央大學發現罕見「電漿巨洞」 解開磁暴神秘面紗
國立中央大學太空科學與科技研究中心研究團隊，觀測到2024年母親節期間，地球電離層出現罕見的電漿密度空洞（plasma density hole），橫跨數千公里，顯示在極端太空天氣事件下，電離層結構可國立教育廣播電台 ・ 1 天前
吸引馬斯克和卡戴珊的3I/亞特拉斯彗星是什麼？為何掀起外星人揣測？
哈佛大學教授洛布推測，可能有「技術性火箭引擎」在推動這個7月剛被發現的彗星，這引發媒體與社交平台上大量關於外星母艦的標題與迷因。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
1600 顆 Blackwell GPU 登場！RIKEN 攜手 NVIDIA 打造日本最強科研平台
[Newtalk新聞] NVIDIA (17日)宣布，日本領先的國家研究機構RIKEN正在將 NVIDIA GB200 NVL4 系統整合到日本的兩台新型超級電腦中，一台是為科學人工智慧而建，另一台則是為量子運算而建。 以下是輝達發布最新產業動態： 首個系統將部署1600個NVIDIA Blackwell GPU，採用GB200 NVL4平台，並透過NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand網路連接，作為理研「人工智慧助力科學」計畫的一部分。該系統將推動生命科學、材料科學、氣候與天氣預報、製造和實驗室自動化等領域的研究。 第二個系統專用於量子運算，將配備 540 個 NVIDIA Blackwell GPU——同樣採用 GB200 NVL4 平台，並透過 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 網路互連——以加速量子演算法、混合模擬和量子經典運算方法的研究。 「理研長期以來一直是世界頂尖的科研機構之一，如今更是引領著計算領域的新時代，」英偉達超大規模和高性能計算（HPC）副總裁伊恩·巴克表示，「我們將攜手幫助日本構建自主創新的基礎，從而推動突破性新頭殼 ・ 23 小時前
中大觀測電離層電漿空洞 揭祕2024母親節磁暴
（中央社記者許秩維台北17日電）中央大學太空中心團隊運用福爾摩沙衛星五號等資料來源，觀測到2024年「母親節磁暴」引發橫跨數千公里的電離層電漿密度空洞，藉由解析電離層，有助提升太空天氣預報能力。中央社 ・ 1 天前
NASA技術獎評審 華人教授獲選
懷俄明大學（University of Wyoming）植物科學系助理教授陳紀仲，獲選擔任2025年美國太空總署（NAS...世界日報World Journal ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 16 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 16 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 23 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 2 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前