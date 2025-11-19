高雄智慧農業今年底達133場 帶動產業投資7195萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動智慧農業有成，首辦智永雙全農業競賽，宣告今年底將達133座農場，生產56種作物，面積1309公頃，帶動產業投資7195萬元，尤其開發「高雄農來訊」4年奪下7大獎殊榮。

農業局首辦智永雙全農業競賽，以智慧農業×永續發展為核心，鼓勵農民透過智慧設備與數據應用，達成資源有效利用、降低生產風險及提升作物品質，並攜手企業與ESG及SDGs接軌，發揮智慧農業成為推動農業永續發展的重要基石。

由桃旺農場李王勝榮獲第一名殊榮，以智慧感控系統精準觀測環境及控制用水，並運用AI視覺辨識等技術達到智慧分級，提升選果效率與精準度，節省管理成本外，也提升分級效率及品質。

第二名為農民林麗華及黃淑娟，其中林麗華建置田間氣象站，透過手機就可瞭解田區氣象，掌握土壤溫室度、導電度變化，搭配告警功能提早進行防治及安排灌溉施肥等作業，提升生產效率，並建立「口福」瓜品牌，希望能供應消費者優質、安全的洋香瓜。

此外，農民黃淑娟以友善農法耕作，並運用智慧農業輔具達成省力效果，以及導入遠端灌溉、環境感測器等設備，透過自動監測水位、溫濕度與田間狀態，減少頻繁巡田與人工灌溉，大幅降低人力負擔。

農業局長姚志旺表示，市府結合智慧科技、永續管理與數據治理，打造智慧永續農業模式，透過競賽展現成果，攜手農民邁向精準、永續、共榮的新農業時代，未來持續透過公私協力，推動智慧農業應用及落地，實踐智慧城市願景。

