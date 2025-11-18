高雄智慧農業成果展登場 「智永雙全」競賽揭示精準永續新趨勢

高雄市政府農業局舉辦「智慧農業補助計畫」年度成果發表會，集結9個導入智慧技術的農友與企業於鳳山行政中心分享經驗，呈現高雄智慧農業的最新進展。活動同步舉行首屆「智永雙全競賽」頒獎典禮，肯定在智慧化與永續經營上表現優異的農友，並鼓勵農業社群將各項生產數據轉化為 ESG 與 SDGs 的永續語言，強化農業數據的價值與可見度。

↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺（左）頒發智永雙全農業競賽 第一名 李王勝（右）（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局近年持續推動「高雄農來訊」平台，整合農民最需要的產銷資訊與氣象告警服務，成為全台地方政府首創的智慧農務整合系統。農民只需加入 LINE 官方帳號，即可一次掌握 66 種作物的防災告警及 300 項以上蔬果產銷訊息。智慧農業推動至今年底已落地 133 個案場、涵蓋 56 種作物、達 1,309 公頃，並帶動企業投入超過 7,000 萬元。農來訊今年更獲得「空間資訊永續應用獎」優良獎，四年內累計奪下七項獎項，再度展現系統價值。

↑圖說：農業部資源永續利用司 杜啟華科長（左）頒獎予智永雙全農業競賽 第二名 林麗華（中） 及黃淑娟（右）（圖片來源：高雄市農業局提供）

首屆「智永雙全」競賽以智慧科技結合永續發展為主軸，展現高雄農業的新思維。桃旺農場李王勝奪下第一名，他透過智慧感控系統精準掌握環境變化，並運用 AI 視覺辨識進行果品分級，不僅提升效率與品質，也大幅降低管理成本。第二名由林麗華與黃淑娟獲得，兩位農友分別以建置田間氣象站、導入遠端灌溉與環境感測等設備，在提升生產效率、節省人力與友善耕作等面向展現亮眼成效。

↑圖說：農業局長姚志旺（右4）、農業部資源永續利用司 杜啟華科長（左4）與智永雙全農業競賽獲獎單位合影（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺強調，高雄將持續推動智慧農業，以科技、永續與數據治理為核心，打造屬於高雄的智慧永續農業模式。他表示，透過成果展與競賽，高雄展現智慧農業的完整縮影，未來也將深化公私協力，讓智慧技術在農村真正落地，共同邁向精準、高效、永續的農業新時代。

