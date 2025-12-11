高雄暖冬最夯！大寮「寮寮小時光」12/20–21開玩 20攤市集陪你嗨翻週末

▲「寮寮小時光」12/20、21登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局首次在大寮舉辦「寮寮小時光」活動，將於12月20、21日下午1點至5點在大寮捷運站1號出口前草皮區熱鬧登場。活動集結親子闖關、氣墊遊具、兒童體適能、主題小學堂、舞台表演以及20攤美食與文創市集，是年末高雄最適合親子共享的暖冬戶外活動。

活動上午結合大寮在地的「文化環境發展協會」推出兩條主題走讀小旅行（報名網址：https://reurl.cc/oKVK4q），帶領民眾探索瑞榮紅磚工廠、潮寮吳家古厝、寺廟文化等在地景點，並體驗紅豆餅DIY，從文化、歷史到美食深度認識大寮。

廣告 廣告

▲▼走讀遊程帶領大家深入大寮在地歷史人文

觀光局長高閔琳表示，大寮自農業發展逐步轉型為大高雄的重要工商區，今年首度舉辦「寮寮小時光」即串連多元體驗。現場規劃4大闖關任務，以紅豆、菱角等在地元素設計創意活動，包括輕黏土DIY、紅豆畫及紅豆飯糰製作等，親子可共同挑戰。前250名完成闖關者可獲得紅豆造型牛奶糖及市集兌換券。

▲活動美食與文創市集，歡迎大家來享受悠閒午後時光。

活動舞台同樣精彩，邀請MOMO家族、YOYO家族、陸爸爸故事劇團、馬戲魔術師與小丑藝人等帶來節目，小朋友最愛的套圈圈、滾球障礙賽、小小足球等體適能體驗也同步開放。現場市集匯集20家美食與文創攤位，適合民眾攜家帶眷野餐玩樂。

觀光局提醒，活動地點鄰近捷運大寮站（OT1），建議旅客搭乘橘線前往，以落實低碳旅遊。年末高雄活動不間斷，包括中央公園「2025高雄聖誕生活節」的亮麗燈飾也成為打卡熱點，歡迎民眾安排聖誕、跨年旅程順遊高雄。更多資訊請上高雄旅遊網及官方社群查詢。（圖╱高市府提供）