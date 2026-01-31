高雄暖警助單車騎士解圍 網一看顏值全歪樓「現在買腳踏車來得及嗎」

高雄市警局在臉書分享警察幫單車騎士解圍的暖心故事，網友卻被警員的高顏值吸引。翻攝高雄市政府警察局臉書



社群網路時代，原本想分享暖心故事，可能因留言歪樓有了不同的發展。高雄市政府警察局昨（1/30）在臉書分享，一名腳踏車騎士深夜時褲腳被鏈條捲入，派出所警員到場處理，讓騎士順利脫困，不過網友卻聚焦在警員俊秀的臉龐，瞬間湧入7百多筆留言，直呼「現在買腳踏車來得及嗎」？

一名男子昨騎著腳踏車型經高雄和平一路，褲腳意外被鏈條咬住，進退兩難，正徬徨無助時，凱旋路派出所警員來到現場。

只見警員蹲下身，細心解開糾結的布料與鏈條，讓這名單車騎士如釋重負。警方在粉專指出，「解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張」，還標註「學長太帥啦」。

廣告 廣告

不過這篇貼文會讓網友注意到，卻是因為警員俊俏的顏值，鄉民見了這名濃眉大眼的陽光警員，紛紛留言「太帥了吧，突然好想騎車」、「這個顏值是韓劇裡面才會出現的警察吧」、「突然覺得應該騎一下腳踏車了」、「是時後組團一起被鏈子夾了」、「現在買腳踏車來得及嗎」、「請問內容是什麼？為何我只看到照片」，還有人說「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」，市警局則貼出《烏龍派出所》主角兩津勘吉的圖片，打趣地說「我會叫他來支援」。

更多太報報導

幕僚解密陳菊遭柯文哲怨恨關鍵 劉進興：2018年斷了柯總統之路

金價創40年來最大單日跌幅 外媒指原因

「眾量級」財務糾紛調解30分鐘無共識 Andy：張家王家一人一半