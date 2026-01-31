高雄暖警深夜解圍「褲腳卡單車鏈條」 帥照曝光網友歪樓：現在出發

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

高雄街頭近日出現一段暖心插曲。一名男子夜間騎腳踏車回家時，褲腳不小心捲入鏈條無法動彈，正進退兩難的時候，遇上巡邏員警即時伸出援手，順利脫困。事件被高雄市政府警察局分享後，引發不少討論。網友焦點全落在員警的帥照上，紛紛笑問「是哪一條路」

一名男子夜間騎腳踏車回家時，褲腳不小心捲入鏈條無法動彈，遇上巡邏員警即時伸出援手。（圖／翻攝高雄市政府警察局臉書）

高雄市政府警察局昨（30）日在臉書粉專發文表示，事發地點位於和平一路，當時一名男子騎車途中發生意外，褲腳被腳踏車鏈牢牢卡住。凱旋路派出所員警發現後，隨即上前關心，並蹲下身耐心將糾纏的布料與鏈條一一解開，讓男子可以平安回家。

高雄市政府警察局在貼文中以「被咬住的褲腳，被接住的心」形容這次事件，貼文同時附上員警與民眾的合照，呈現第一線執勤的溫馨畫面。

貼文曝光後吸引超過7000名網友按讚，不少留言卻歪樓，焦點全落在員警的帥照上，紛紛笑問「是哪一條路」、「現在出發還來得及嗎」，也有人打趣表示「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」、「我先去弄壞我單車的鏈條」、「多少人被這張照片卡住了」、「我的眼光一直停留在帥警臉上，是正常的嗎」。

