高雄暖警爆紅！IG私照曝光、逾7萬人追蹤 顏值超高網暴動：想被接住

記者林盈君／高雄報導

近日，高雄有民眾騎乘單車，行經和平一路時，褲子褲腳不慎被單車鏈咬住，正在驚慌不知所措時，恰好凱旋路派出所的員警經過，及時過來協助，細心的幫民眾解開了糾結的布料與鏈條，民眾感動的表示「謝謝學長，接住了此刻的無助」。事後，高雄市政府警察局也PO出了照片，但網友看到員警的顏值之後，瞬間歪樓，紛紛表示「警察很帥欸！」、「現在警察都那麼帥嗎？」。

凱旋路派出所的員警顏值超高，網友紛紛大讚太帥了。（圖／翻攝IG）

據了解，當時民眾的褲腳不慎被單車鏈條咬住，正在進退兩難的尷尬時刻，幸好暖警及時過來協助，民眾表示，員警蹲下身細心解開了糾結的布料與鏈條，感動表示「解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張，謝謝學長，接住了此刻的無助」。事實上，該員警曾擔任許多宣導任務，他的IG也被網友解鎖，超過7.2萬粉絲追蹤，除了曬出執勤時的照片外，還有許多運動跟健身的陽光照。

凱旋路派出所的員警顏值超高，網友紛紛大讚太帥了。（圖／翻攝IG）

照片PO出之後，許多網友驚嘆帥警的顏值，濃眉大眼、陽光笑容，而且身材身高都超優，網友們紛紛大讚「這位警察先生也太帥」、「凱旋路以後多去走走」、「好帥喔喔喔」、「比明星還帥氣」、「我先去弄壞我單車的鏈條」、「我的眼光一直停留在帥警臉上，是正常的嗎？」、「請問是在哪條路，我現在騎腳踏車出發」。

凱旋路派出所的員警顏值超高，網友紛紛大讚太帥了。（圖／翻攝IG）

