高雄暖警「神救援」褲腳卡鏈男！帥照曝光數千網友暴動：哪條路現在出發

生活中心／黃韻璇報導

台灣人遇到困難第一個想到的就是找警察幫忙，無論是錢包弄丟、遇到糾紛、緊急事故，通通求助「人民保母」，近日高雄警察就分享一起特別的事件，有男子夜晚騎車時，褲腳不慎被捲入單車鏈條，幸好遇到暖警即時協助才脫身，不過警察帥照曝光後，數千網友全歪樓，狂問「是在哪條路」。

高雄市政府警察局昨（30）日在臉書粉專PO文，分享警察處理到一起特別的事件，一名男子在夜晚騎腳踏車經過和平一路，不料褲腳卻不慎被單車鏈條咬住，絆住了回家的路，就在男子進退兩難的尷尬時刻，一名暖警即時上前協助。

廣告 廣告

男被腳踏車咬褲腳，暖警蹲下幫解開。（圖／翻攝自高雄市政府警察局臉書）

高雄市政府警察局PO文中表示「被咬住的褲腳，被接住的心」，提到凱旋路派出所的員警蹲下身，並細心解開了糾結的布料與鏈條。解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張，接住了此刻的無助。

貼文中也PO出警察與民眾的合照，貼文曝光後吸引超過3000名網友按讚，不過網友看到警察的帥照後紛紛歪樓，表示「請問是在哪條路，我現在騎腳踏車出發」、「這句『蹲下身，並細心解開了糾結的布料與鏈條』太夢幻了吧」、「麻煩用封箱膠帶把我全身纏著丟到凱旋路派出所門口」、「我先去弄壞我單車的鏈條」、「多少人被這張照片卡住了」、「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」、「我的眼光一直停留在帥警臉上，是正常的嗎」、「我也卡住了，快來救我」。

更多三立新聞網報導

蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚「貼1照片」斷言結局：幾乎不可能

政大學霸遭丟包4車輾斃慘死！Bolt聲明1句名導氣炸：這不是過失是謀殺

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住

