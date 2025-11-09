高雄暗夜槍響！警靠近「全車毒味」毒蟲竟衝撞員警…挨6槍仍加速逃逸
記者洪正達／高雄報導
高雄市街頭9日凌晨傳出槍響！新興分局警方巡邏期間發現一輛自小客違規停車，加上車內2名男子神色有異，上前盤查後員警聞到毒品氣味，沒想到駕駛卻突然拒檢逃逸，先是衝撞巡邏車後又衝撞員警，在場另名員警見狀隨即朝輪胎開槍無法制止，仍被歹徒趁隙逃逸，被撞倒的員警左手臂受傷送醫沒有大礙，目前正在全力追緝中，該車副駕上一名17歲少年則被「丟包」現場，當場被警方逮捕。
新興分局指出，警方於9日凌晨3點25分巡邏時，在明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，準備上前盤查，但員警才剛靠近就聞到駕駛隨即發動車輛拒檢逃逸，撞擊巡邏車後又衝撞執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，一名員警左手前臂擦挫傷，經醫治縫合後傷勢無大礙。
在場另名員警為制止駕駛持續犯行，立刻拔槍朝車輛前、後輪射擊6發，但該車仍趁隙逃逸，副駕上少年（17歲）則由警方留上銬後帶返所偵辦；目前新興分局已鎖定特定對象並全力查緝中；警方呼籲，任何企圖衝撞公權力、危害治安的行為，警方絕不容忍，警方將持續查緝涉案嫌犯到案，以實際行動展現打擊不法分子、維護大眾治安的堅定決心。
