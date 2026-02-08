高雄暗夜火警1住戶與寵物貓喪生 疑電氣因素起火仍待調查確認

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區保泰路1棟3樓鐵皮加蓋透天厝暗夜火警，造成屋主顏姓孫子及寵物貓燒成焦屍，消防局初步研判疑似電氣因素，起火原因調查中。

消防局今天凌晨零時22分接獲民眾通報，鳳山區保泰路1棟透天厝發生火警，消防局出動23車61人前往搶救，現場火勢很大，2、3樓不斷竄出火煙，很快陷入火海，最終全面燃燒。

顏家4代同堂，透天厝原本住有7人，今天凌晨發生火警時，長孫與長媳外出工作，屋主等4人分住1、2樓，自行下樓逃出，發現顏男未逃出，擔心他受困火場，求助消防人員趕緊救人，眼見火勢一發不可收拾，家屬心急如焚。

消防人員佈水線搶救，零時51分火勢控制，1時10分撲滅火勢，顏姓孫子(35歲)從事清潔人員，獨自住在鐵皮加蓋3樓，卻因逃生不及受困火場，消防人員撲滅火勢後，在3樓房間地上發現顏男，不幸燒成焦屍，已經明顯死亡，令家屬哭斷腸。

警消勘驗火警現場，發現起火點在2樓房間，現場也發現1具燒焦貓屍，初步研判疑似電器因素，起火原因調查中。

鳳山區善美里長張育臺表示，顏男很乖、勤勞、有禮貌，且熱心助人，會幫忙里內事務，沒想到會發生不幸，將協助顏家處理後事，以及房屋修繕等事宜。

