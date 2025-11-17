高雄暴衝1死8傷！餐飲店老闆送餐遭撞斷魂 妻女抵殯儀館悲痛認屍

記者林昱孜／高雄報導

高雄自小客車暴衝掃倒待轉格機車釀1死，檢方17日上午相驗。（圖／翻攝畫面）

高雄楠梓區土庫一路16日傍晚約5點發生交通事故，一輛白色自小客車衝撞機車後，又高速衝向機車待轉區，撞倒8輛機車，整起車禍一共造成1死8傷。死者林男(50歲）為菲律賓人，在大社區經營東南亞雜貨及便當店，這次出門碰上死劫，妻女今（17）日趕赴殯儀館悲痛認屍。

林男妻女17日上午抵達殯儀館認屍，不發一語。（圖／翻攝畫面）

妻女抵達殯儀館神情哀傷、不發一語，沒想到林男一如往常騎車出門送便當，卻遭陳男駕駛的自小客車撞擊，當場倒地顱內出血，送醫後傷重不治，17日上午檢方相驗，家屬悲痛認屍。

驚悚撞擊畫面曝光，第一輛被撞的機車騎士林男送醫不治。（圖／翻攝畫面）

這起意外發生在16日下午5時許，陳姓男子（73歲）駕駛小客車，下橋後違規右轉，撞上騎機車直行的林姓男子，接著又整輛車失控，掃倒待轉區的8輛機車，駕駛陳姓男子經警詢後，被依過失致死罪送辦。

陳男暴衝撞進待轉格，釀成1死8傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者林男為菲律賓籍，妻子同為菲律賓人，目前已經取得台灣籍，離婚後帶著一對兒女嫁給他，兩人婚後，在楠梓區德民路、旗楠路經營東南亞餐飲店兼賣雜貨，這一次在送餐過程中斷魂，詳細車禍原因及責任歸屬仍待警方釐清。



