高雄曳引車撞電桿險衝民宅！ 超載19噸瀝青罰4萬8

高雄市仁武區於28日深夜發生曳引車自撞電桿意外，一輛載運瀝青的砂石車撞上路旁高壓電線桿後險些衝入民宅，所幸現場無人受傷，但警方過磅後發現該車超載達19噸，依法開罰新台幣4萬8000元。

高雄市仁武區於28日深夜發生曳引車自撞電桿意外。（圖／翻攝畫面，下同）

警方調查，46歲王姓駕駛當晚23時許沿仁林路由西往東方向直行時，疑因精神恍惚未注意車前狀況，導致車輛右前車頭撞上前方電線桿及民宅門口。王姓駕駛向警方表示，這條路雖然較窄但平時經常行駛，當天疑似恍神才不慎撞上電桿，過程中並未與其他車輛發生碰撞。

根據現場畫面顯示，遭撞擊的高壓電線桿幾乎被撞斷，僅剩裸露鋼筋，畫面令人怵目驚心。砂石車在撞上電桿後差一點再衝撞進民宅，所幸最後一刻及時停下。

警方到場後對王姓駕駛實施酒測，酒測值為0，車上亦無乘客。經查該曳引車載運瀝青並配有臨時通行證，但經過磅後發現超載達19噸，違反《道路交通管理處罰條例》第29條之2規定，警方當場開單舉發，可處新台幣4萬8000元罰鍰。

警方於現場進行交通疏導，並緊急通報台電前來處理受損電桿。初步研判肇事原因為駕駛未注意車前狀況所致，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

