高雄書展變民防園遊會？他酸黑熊學院「根本接案天才」：客委會還補助90萬

國民黨立委羅智強及高雄市議員邱于軒今（28）日在臉書揭露，「連客語書展都能給黑熊辦民防活動！」羅智強指出，去（2025）年11月底連兩日，於高雄市立圖書館舉辦的「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」主題特展，有去參加的人可以發現，入場後不會看到客語書籍，會直接進入黑熊學院的民防親子園遊會，「驚不驚喜？意不意外？」黑熊學院真的是接案天才！​

​羅智強指出，2025高雄城市書展是政府舉辦的免費藝文活動，但邱于軒接到民眾陳情，爸媽帶小朋友原以為參加藝文書展，結果到場卻是黑熊舉辦的「黑熊森遊會」，內容包含學習繃帶包紮、 CPR、防災避難、外敵入侵地點等，何處與客語書展相關？他質疑，難道只要以民防之名，就可以不顧活動性質，直插一腳嗎？倘若黑熊學院用園遊會的方式在各地推銷自家活動，願者買單就算了，然而這是用高雄市的場子、辦黑熊的活動，且更是由客家委員會補助90萬元的書展活動，宣傳海報上還寫著高雄市立圖書館主辦，結果卻辦出了「黑熊森遊會」。

羅智強並點名客委會跟高雄市政府，「黑熊森遊會與客語及客家文化推廣，有何關係？」他也大酸，不禁讚嘆黑熊學院真的是企劃天才、接案天才，在客語書展的活動資料中寫道「閱讀，是城市的防衛線」、「本次展覽邀請黑熊學院共同舉辦民防森遊會，以實踐性的教育行動提供靈感，讓防災知識、閱讀推廣與文化思考在同一場域中並行」、「若黑熊學院代表冷靜與守護，閱讀則指向持續思考與準備的力量」、「…以美濃六堆客家民防精神轉化為城市韌性之教育體驗……。」此種教科書級別的企劃，直接把毫不相關的客語書展與民防扯在一起，建議全國廣告科系學生和公司都來觀摩，看黑熊示範如何跨界接案、說服客戶。

羅智強：恐排擠 推廣客語跟客家文化的 ​預算

​羅智強進一步說，回歸公共檢視層面，政府的預算補助應落實在計畫目標，尋求效益，而非淪為「因人設事」，若連客語書展都能扯上民防，乾脆31個中央機關都來補助黑熊辦民防園遊會？客委會原本編列的這筆預算，是希望在城市書展推廣客語跟客家文化，經民防園遊會這一卡位，真正需要補助、發揮效果的客語客家文化團體就會被排擠，這要公平嗎？他強調，已向客委會索資進一步了解，會繼續監督政府，要求各部會花錢時都應再三謹慎，對民眾負責。邱于軒也在留言處貼出活動海報直指，客語推廣居然也能偷換概念變成黑熊園遊會，「拜託黑熊高抬貴手，不要連推廣客語的經費也掠奪！」

