高雄替代役備役役男實彈射擊 建構堅實民防力量

記者孫建屏／高雄報導

高雄市政府今（24）日舉辦替代役備役役男演訓召集實彈射擊訓練，由陸軍步兵第117旅協助施訓，訓練過程中，讓召員從基本的認識槍枝部位諸元、模擬射擊，進而完成實彈射擊，以有效提升備役役男自我防衛能力，建構堅實的民防力量，確保國家安全。

高雄市兵役處處長謝健成上午在開訓典禮中，除感謝及肯定召員於百忙中排除萬難，依令報到應訓，充分展現積極參訓的熱忱外，並指出，行政院已將替代役人力納入全民防衛動員體系整體運作，市府並配合制訂年度替代役備役人力動員準備執行計畫，未來持續提升備役役男召訓量能，進行相關訓練，完善替代役民防人力運用，強化全社會防衛韌性。

此次實彈射擊訓練區分兩梯次進行，每梯次為期兩天，第1梯次於11月20、21日，第2梯次於11月24、25日，共召集700名高雄市替代役備役役男在陸軍官校靶場實施訓練；同時安排民防暨全民防衛教育課程，藉以提升備役召員實彈射擊技能與自我防衛，在關鍵時刻發揮戰力，為守護家園、防衛國家安全貢獻力量。

高雄市兵役處處長謝健成在開訓典禮中，感謝及肯定召員於百忙中排除萬難，依令報到應訓。（高市兵役處提供）

實彈射擊前，由陸軍步兵第117旅官兵為召員實施基礎射擊技巧訓練。（高市兵役處提供）

高雄市替代役備役役男在陸軍官校靶場進行實彈射擊訓練，提升射擊技能與自我防衛戰力。（高市兵役處提供）