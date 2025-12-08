高雄最嗨跨年派對！承億酒店打造全台最高Disco舞廳 夢時代煙火在窗外、調酒暢飲整晚

承億酒店主題跨年派對「復古迪斯可之夜．Retro Disco Countdown」打造高空Disco舞廳。（高雄承億酒店提供）

跨年還沒想好去哪嗎？在2025年即將劃下尾聲之際，高雄承億酒店將27樓化身全台最高的Disco舞廳，跨年派對「復古迪斯可之夜．Retro Disco Countdown」門票正式開賣，要在高雄夜空按下狂歡鍵。

今年萬聖節，承億酒店才以能「下水」的月魅海妖高空池畔派對引爆話題，如今再度攜手SEIZE今夕何夕，於12月31日晚間在27樓的BAR KAO泰式餐酒館打造跨年派對。

跨年派對「復古迪斯可之夜．Retro Disco Countdown」即日起開放購票。（高雄承億酒店提供）

現場以霓虹光影勾勒出70年代華麗年代的經典場景，復古旋律與節奏穿梭耳際，DJ將在倒數前持續升溫氣氛，BAR KAO戶外區將同步施放冷煙火，熱鬧迎新年。此外，所有入場者都能前往27樓戶外區享受調酒暢飲，還能獲得主廚特製點心，微醺同時也不怕餓肚子。

廣告 廣告

現場將有DJ演出，倒數時BAR KAO戶外區將同步施放冷煙火，（高雄承億酒店提供）

承億酒店也同步推出室內座位與獨立KTV包廂，室內座位採低消制，可點選多款泰式料理，邊吃宵夜、邊聽音樂，感受更自在的派對氛圍。此外，三間獨立包廂還有隱藏版亮點，窗戶面向夢時代煙火第一排景觀，不用人擠人就能在高空視角同步倒數，以最佳視角直擊跨年煙火，為跨年夜寫下最高潮。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

本週末台北華山登場！「2025日本東北遊樂日」天天抽日本來回機票 還有三千好禮相送

慢遊嘉義更上癮4／退役夫妻把75年三合院打造成最溫暖民宿！紅白機、彈珠台太好玩 各國旅人住下就不想出門

慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調