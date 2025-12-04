高雄最大吸金案！明星國小家長會副會長捲20億 騙倒醫、教上流圈

法務部調查局高雄市調查處。施書瑜攝



高雄教育圈與上流社交界驚爆重大吸金案。一名活躍於某明星國小家長會的邱姓副會長，被多名受害者指控以「每月高額獲利」為誘因，向家長會幹部、現任與退休校長乃至補教、醫界、企業界人士大舉吸金，初估投資金額恐逾20億元。檢警已在10月發動搜索，但邱女事前即出境，目前下落不明。

邱女多年活躍於校園及社交場合，形象闊綽、樂於贊助學校活動，累積廣大人脈。她以多元投資名義向熟識家長與友人借款，包括通訊行、飲品店等事業，並承諾固定高額利息；由於初期確實準時返息，不少投資人陸續加碼，甚至回本後再介紹更多人投入，使吸金規模迅速擴散。

邱女與前夫名下多家公司資本額從數百萬元至5000萬元不等，讓部分人誤以為其具備雄厚財力。

檢警調查發現，她透過一名高爾夫球教練結識許多企業家與醫師，形成熟人互信的人脈鏈，醫界、補教界乃至家長會多名人士均遭吸引投入巨額資金，有知名牙醫投入近2億元，更有人為了追求利息，向親友集資再押注。

今年起陸續有人察覺利息延遲或未入帳，一名投資9000萬元的貴婦前往學校尋找邱女討債，卻發現邱女失聯，兩名子女也辦理轉學，震撼教育界。自7月起，更多受害者浮上檯面，不少現任與退休校長也證實遭殃。

檢警於10月間搜索邱女相關處所，但她與高爾夫教練皆已出境；教練上月返台被拘提後獲交保，邱女前夫則因涉銀行法等罪嫌以3萬元交保並限制住居。

目前受害者已憑本票聲請強制執行，執行金額累計逾3億元。由於涉案者多為醫界、教育界與企業界知名人士，整起案件被視為近年高雄上流圈最大吸金案，檢警正持續追查邱女下落並釐清資金流向。

