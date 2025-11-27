高雄會不會太貼心！SJ東海喊「看杜拜水舞」應援 陳其邁聽到了

「SJ」今起一連3天登上台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會。讀者提供



韓流天團Super Junior明（2026）年1月24、25日將在高雄開唱。日前在台北大巨蛋演唱時，成員東海當眾許願：「下次可以做杜拜那種水舞嗎？」對此，高雄市長陳其邁26日在市議會答詢時，回應了東海的許願，表示市府會把粉絲想法放在「C位」，給市府一點時間來做規劃跟協調，笑稱「現在講就爆雷了」。

市議員黃文益26日質詢追問市長陳其邁，針對東海的許願「有沒有可能達成？」陳其邁答詢指出，給市府一點時間做規劃跟協調。副市長李懷仁也證實，已經透過主辦單位跟經紀公司討論可行性，Super Junior粉絲應援的方式是由粉絲募資來應援，先尊重粉絲的意願，費用的部分市府會來協調。

廣告 廣告

SUPER JUNIOR本月14日至16日連續三晚唱進台北大巨蛋，台灣E.L.F.（官方粉絲名）在最後一天驚喜祭出由10位專業攝影師操控、共60台無人機組成的「結婚禮物」燈光秀，誠意十足。東海當時追加心願：「下次可以做像杜拜那樣的水舞秀嗎？我想要水舞！」引來希澈急忙制止。

明（2026）年1月24、25日，SUPER JUNIOR移師高雄巨蛋開唱，E.L.F.紛紛敲碗陳其邁，希望水舞應援成真。高雄市政府日前BLACKPINK以及TWICE開唱時，分別以粉紅色和藍色燈光應援。

60台無人機排出SJ logo。讀者提供

「SJ」被無人機應援感動不已。讀者提供

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了