高雄會計師涉詐團洗錢案規模驚人 22家人頭公司、2500萬資金流向海外

高雄執業會計師鄭富明涉勾結詐團虛設公司洗錢遭收押。讀者提供



檢警偵辦投資詐騙案，意外揪出專業會計師淪詐團金流要角。高雄群賦會計師事務所所長鄭富明，曾任市議員諮詢顧問、法院指定破產管理人，具高度公信身分，卻涉以不實驗資手法，短期內幫設22家人頭公司，洗錢逾2500萬元，成為台灣首位遭檢警聲押成功的涉詐會計師，遭點名的市議員黃文益今（1/13）澄清雙方無合作關係。

橋頭地檢署偵辦高雄群賦會計師事務所涉詐欺、博弈洗錢案，指揮檢警會同南區國稅局，搜索全台40處據點，拘提鄭富明、劉姓代辦業者及其他人頭公司負責人在內共36人到案，鄭富明涉案情重大，遭檢方聲押獲准，成為台灣首位與詐團勾結遭檢警聲押成功的會計師，劉15萬元交保並限制住居。

檢警指出，自2024年起，鄭富明與詐欺、博弈集團成員共謀，透過會計師事務所員工設立人頭公司、取得虛偽發票及交易憑證，申報營業稅，替犯罪集團維運洗錢管道；鄭短期內協助設立22家人頭公司，洗錢逾2500萬元，使詐團快速將被害人資金轉往海外。

檢警進一步說明，鄭利用俗稱「不實驗資」手法設立公司，先辦理公司登記資本額，再教唆詐團將資金匯走，使詐團僅需支付行政費用即可披上「合法公司」假面；部分被害人甚至將積蓄直接匯入人頭公司帳戶，銀行因會計師背書及偽造憑證解凍帳戶，詐團便順利將資金轉往海外。

鄭富明具高度公信力，不僅是群賦會計師事務所所長，也曾任高雄市政府輪值會計師、市議員諮詢顧問及法院指定破產管理人，對於鄭曾參與議員黃文益免費諮詢服務的傳聞，黃文益表示，鄭僅短暫提供公益會計諮詢，雙方並無合作或私交，事後亦未再提供服務。

