高雄會變天？柯志恩從「借看板」發現氛圍已在改變

2026高雄市長選舉，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，賴日前提及高雄在2018年出現的「韓流」現象，認為必須謹慎小心。柯則從借看板發現微妙的氛圍已在改變。

賴瑞隆日前表示，高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙一年多才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶；賴說高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。

對此，柯志恩昨（9）日在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜因有個人獨特魅力，加上天坑案等太多元素，因此造就「韓流」；另外，柯說當初民進黨初選也有裂痕，最終檯面上雖會團結，但私下有沒有真的動起來，組織、樁腳會不會動起來挺初選不是挺的人，會差很多，並認為賴瑞隆雖喊著要團結，但地方樁腳、組織是不是有鬆動，大家都在看。

柯志恩進一步透露，有些固定要給某一個初選沒有過的候選人，如今當她去借看板時，該屋主說要去問看看，最終問該名候選人也沒有特別說什麼，因此柯就付租金掛上去，柯強調，有些看板不是付錢就有辦法借到，高雄很多地段一看就知道屋主挺誰，如今屋主支持的人沒有出線，很小的細微也在改變。

另外，柯志恩也透露，有些里長也開始比較客氣，最終會不會把票投給她，柯雖坦言「很拚」，但起碼互動開始友善，這是很微妙的氛圍。

不過柯志恩強調，不能小看新潮流的實力，無論賴瑞隆能不能扶起來，但新潮流已經抓到點，不會輕易放掉這個部分。

