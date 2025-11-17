高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？

▲月世界山坡遭堆置大量家庭垃圾，惡臭四散、蒼蠅亂飛，環境遭嚴重破壞。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，立即到場稽查，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，讓粉專「政客爽」直呼，「這會不會是一場黨內鬥爭？」

環保局今（17）日前往「月世界」現場稽查，破袋發現是台南等地的垃圾，除調派7區隊13部車到場清理外，也調閱周邊監視器交由警方偵辦，追查不法來源。

保局指出，民眾檢舉在金山往中寮的埤底巷周邊，疑似有人非法傾倒廢棄物。稽查人員前往月世界山坡地查看時，果然發現大片生活垃圾堆置，包含塑膠袋、紙類、玻璃瓶等。經破袋檢查，其中多項物件顯示來源疑來自台南等外縣市，顯然非一般民眾零星丟棄，而是遭不肖業者多次惡意棄置。

對此，政客爽今日在臉書發文表示，「綠營常年執政台南、高雄，然後一起努力破壞環境、對這些事情視而不見。」

政客爽質疑，「這會不會是一場黨內鬥爭？黃偉哲好安靜喔。」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「我有看到現場，有必要協助闢謠，垃圾沒有2層樓高，是4層」、「台南高雄一家親，偉哲其邁哥倆好」、「果然是兄弟」、「最近震怒丸都吃完了，沒有藥可以服用了」、「自己人不計較」。

環保局表示，經查認定現場垃圾屬家庭垃圾等一般廢棄物，行為已違反《廢棄物清理法》第 36 條規定，可處 6,000 元至 300 萬元罰鍰；若查出涉及任意棄置、堆置等行為，還將依同法第 46 條追究刑事責任，移送法辦，絕不寬貸。

環保局強調，市府對非法棄置零容忍，後續將持續與檢警合作，溯源查辦到底，也呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。民眾若發現疑似污染或違法棄置情形，可撥打 1999 或公害陳情專線 07-7317600 通報，環保局將立即派員處置，守護市民健康與環境品質。

