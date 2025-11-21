高雄月世界垃圾山主嫌李有財「與陳其邁合照」遭起底曝光！

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，橋頭地檢署對3家清運發起偵辦，鎖定幕後首腦為岡山區碧紅里里長李有財，拘提到案聲請羈押。國民黨立委陳菁徽起底民進黨高雄市長陳其邁曾挺李有財。

陳菁徽臉書21日發文：「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手。本週高雄出現垃圾山，數百噸廢棄物躺在月世界山坡地，高達5層樓的惡臭垃圾，這已經不知道是第幾次，高雄出現如此誇張、環境被破壞的案件。每次高雄出事，高市府處理SOP只有一個：市長震怒。但不出意外，馬上就要出意外了。這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，李有財。」

陳菁徽資料照。（圖／翻攝陳菁徽臉書）

陳菁徽PO出陳其邁與李有財合照指出：「有圖有真相，有民進黨黨徽，有力挺的照片。而且合照的場所不只有陳其邁市長，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融，好不快樂！諷刺的是，李有財之前選舉時，還主打自己是環境工程。原來是在大自然的環境中，做一些違法勾當的工程，是這個意思嗎？高雄環境一而再，再而三的被破壞，高雄人，我們還要繼續忍受下去嗎！」

陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

