高雄月世界垃圾山剛清完 旗山國有地又見廢棄物

高雄月世界「垃圾山」事件餘波未平，旗山花旗山莊周邊今（25）日又被民眾發現遭偷倒廢棄物，再度引發地方不滿。對此，環保局表示，先前未接獲相關檢舉，今獲報後立即前往了解並清除，經查花旗段218地號確為國有財產署土地，現場堆有垃圾包及混凝土塊等廢棄物，研判遭人任意丟棄，將調閱監視器追查行為人開罰。

旗山花旗山莊周邊今（25）日又被民眾發現遭偷倒廢棄物，再度引發地方不滿。（民眾提供）

環保局獲報到場清除。（環保局提供）

據了解，這起事件與月世界案「犯罪」類型不同，初步研判為零星亂倒垃圾事件，而花旗山莊附近近期確有人整建民宅，不排除趁機就近丟棄營建廢棄物的可能性；地方居民指出，同一地號長期遭傾倒疑似事業廢棄物、建築廢棄物，甚至有住戶裝修時直接把拆除物堆在國有地上，「反映很多次了，卻一直沒改善」。

對此，環保局今天下午立即派員前往，約在3點半抵達現場，花了約1個多小時完成清除並復原環境，載走約半車垃圾車的廢棄物。後續將調閱周邊監視器，追查行為人，若確認違法棄置，將依《廢清法》裁罰6000元至300萬元，並移送法辦，後續也會向行為人求償清除費用。環保局並要求國產署強化巡查此類棄置熱點，確實履行土地管理責任。

