高雄月世界山坡地驚現「發臭垃圾山」！環保局破袋檢查 源頭竟來自台南

（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府環境保護局ksepb）

高雄市燕巢區月世界傳出山坡地遭人丟棄垃圾，堆成了「垃圾山」，現場更飄出臭味，環保局接獲通報立即派員稽查，經破袋檢查發現是台南等地區的垃圾，疑似是不肖業者涉案，目前已向附近民宅調閱監視器，全力追查不法來源。

環保局人員破袋進行檢查。（圖／翻攝自高雄市環保局官網）

環保局派出清潔車清理垃圾。（圖／翻攝自高雄市環保局官網）

高雄市環保局表示，環保局接獲檢舉指出，燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，旋即派員稽查，在月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現為台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。

環保局說到，今天（17日）調派了燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。

環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，同時呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如有發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局會立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

