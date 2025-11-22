高雄月世界山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機裁准羈押
高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，高雄市政府派員清除並通報。橋頭地檢署日前聲押蘇姓現場監控人員獲准。橋檢今天（22日）上午指出，涉案的岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，經向橋頭地方法院聲請羈押禁見，昨天晚上11時30分已由法院裁定全部羈押。
高雄燕巢、田寮區有三處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物，檢警18日會同高雄市政府環保局等單位履勘，現場發現遭不法集團傾倒約數百公噸家庭廢棄物。
檢警專案小組19日及20日至台南及高雄搜索三間業者及岡山區某茶行等處，拘提傳喚岡山區碧紅里長李有財父子、蘇男及施男等被告到庭，並查扣兩台重型貨車、六台環保車及一台轎車。
檢方調查發現李有財父子共同在岡山區某處經營環保公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，二人將燕巢區場所提供給台南市黃姓及鄭姓環保公司業者，黃男以環保車合法向台南民眾清運的家戶垃圾，再棄置到該處。
檢方表示，黃男涉嫌指示林姓、沈姓、馮姓等三名司機，將其與鄭男公司所清運的家戶垃圾，載運至燕巢區鐵皮屋傾倒棄置，再由李有財兒子涉嫌請蘇男及施男將廢棄物棄置於燕巢及田寮區的山坡土地，嚴重污染山坡地環境。
檢方訊後認定李有財父子、蘇男、施男等四人涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，其中蘇男已被收押，另外，鄭男以新台幣60萬元交保、黃男以100萬元交保，林姓、沈姓、馮姓等三名司機各以20萬元交保。
