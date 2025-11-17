高雄月世界山坡遭棄置大量垃圾 環保局動員清除並全面追查不法來源

▲高雄月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局動員調派抓斗車、清潔車現場清除。（圖／高雄市政府環保局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】高雄市燕巢區月世界山坡地遭人棄置大量廢棄物，環保局接獲林業保育署屏東分署通報會同稽查後，今日上午調派7個區隊13部車輛清理，經破袋檢查發現爲台南等地區家庭生活廢棄物，立即報請橋檢檢察官指揮，並由警察局協助偵辦，目前已掌握相關清除業，檢警積極偵辦中。後續將依廢清法第71條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用。由於邊坡清理不易，目前清除約8噸，已加派人力盡速完成。

林業保育署屏東分署表示，該地區在旗山工作站同仁11月6日巡視時，即發現高雄市燕巢區國有林地（旗山事業區第113林班）遭大量傾倒垃圾，屏東分署隨即通報保安警察第七總隊第八大隊及高雄市政府環保局，並展開後續查辦程序。

▲林業及自然保育署屏東分署與保安警察第七總隊第八大隊現場遭傾倒垃圾情形。（圖／林保署屏東分署提供）

屏東分署指出，此次被傾倒垃圾地點，依以往盤點清運記錄並追蹤，該區並非熱點，後續將與警政及環保單位持續合作，強化巡查密度，並利用監測科技全力追查不法行為者。目前案件已移請警方偵辦，後續若查獲行為人，將依《森林法》第43條及第56條規定進行裁處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

高雄市環保局指出，遭棄置之垃圾來自台南等地區家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

▲環保局動員清除棄置的廢棄物並現場破袋檢查廢棄物來源。（圖／高雄市政府環保局提供）

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不等地區得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。