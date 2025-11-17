高雄月世界山坡遭濫倒 數十噸垃圾疑來自「台南」

高雄知名景點月世界，竟遭人非法棄置垃圾，山坡上堆滿數十噸廢棄物，宛如垃圾山，環保局會同警方到場破袋檢查，從信封、帳單甚至出貨單等廢棄物中，發現垃圾來源來自台南，相關單位目前已調閱監視器，追查可疑車輛，揪出行為人並將依法移送法辦。

景點竟變垃圾山 環保局獲報立即派員清理

從空拍畫面來看，山坡上堆滿垃圾幾乎看不到原本的坡地，蒼蠅成群、惡臭撲鼻，依堆疊高度判斷，這些垃圾約有數十噸，數量驚人。

山坡上遭不肖業者惡意傾倒垃圾。圖／台視新聞

廣告 廣告

垃圾出現地點就在高雄知名景點月世界，原本的景觀慘被破壞，環保局獲報後，立即調派13部清運車輛到場清理。

高雄月世界慘淪垃圾山。圖／台視新聞

幾乎全是家庭生活垃圾 拆包見「台南」單據

這麼多垃圾到底從哪來？環保局人員會同警方破袋檢查，仔細翻找廢棄物，試圖找出蛛絲馬跡，裡面有信封、出貨單、帳單等，幾乎都是家庭生活垃圾，更驚人的是，單據上的地址竟然來自台南佳里和善化。

環保局人員會同警方破袋檢查，發現廢棄物垃圾疑似來自台南。圖／台視新聞

追不肖業者 警方調閱監視器追查可疑車輛

高雄市環保局環境稽查科長王健州表示，「行為人已違反廢清法36條規定，除裁處6000到300萬元罰鍰外，並移送法辦。」

環保局已請警方調閱監視器追查可疑車輛，要揪出不肖業者，繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後，這次月世界也出現垃圾山。市府強調，絕不容不肖業者猖狂，一旦查獲將嚴懲到底，絕不讓人逍遙法外。

高雄／梁子玥、鄧銘 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

高雄女猝死被同居男載走 死者兒接電話「你媽死了」

高雄婦人疑吸毒過量亡！同居男友載屍潛逃 警攔截帶回

高雄驚見垃圾山！不肖業者長期非法傾倒 環保局：疑來自外縣市