高雄月世界成垃圾山...主謀為在地16年里長父子檔...民進黨宣布「開除李有財黨籍」！

高雄知名景點「月世界」遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，引起各界關注。近日傳出，案件幕後主謀為深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。對此，昨（21日）晚間，民進黨高雄市黨部發布聲明，指出李有財相繼加入過藍綠陣營，也曾以無黨籍身分選舉，並宣布將開除李有財黨籍。

民進黨高市黨部昨日晚間發布聲明，針對媒體揭露岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經初步查證後，確認情事屬實。高市黨部指出，李有財過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員遭開除，後加入民進黨，並於2022年參加市議員初選但未成功；同年底，他以無黨籍身份再度參選里長並連任。

市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反，「為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李男採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍」。黨部強調，「此案不僅重創環境，也讓民進黨蒙受負面影響，其行為不可容忍」。

