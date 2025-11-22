高雄月世界成垃圾山...主謀為在地16年里長父子檔...民進黨宣布「開除李有財黨籍」！
高雄知名景點「月世界」遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，引起各界關注。近日傳出，案件幕後主謀為深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。對此，昨（21日）晚間，民進黨高雄市黨部發布聲明，指出李有財相繼加入過藍綠陣營，也曾以無黨籍身分選舉，並宣布將開除李有財黨籍。
民進黨高市黨部昨日晚間發布聲明，針對媒體揭露岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經初步查證後，確認情事屬實。高市黨部指出，李有財過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員遭開除，後加入民進黨，並於2022年參加市議員初選但未成功；同年底，他以無黨籍身份再度參選里長並連任。
市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反，「為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李男採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍」。黨部強調，「此案不僅重創環境，也讓民進黨蒙受負面影響，其行為不可容忍」。
（圖片來源：三立新聞）
更多放言報導
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
震撼世界30年的法國經典《恨》拍出你想像外的巴黎！揭露警察暴力事件與移民歧視悲劇，數位修復版5/29重返臺灣大銀幕！
其他人也在看
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 9 小時前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 19 小時前
製片親睹清純系中國女星「求潛規則」 夜敲導演房門：想不想嘗嘗？
中國演藝圈的潛規則傳聞總是沸沸揚揚。中國主持人方家翊在節目中投下震撼彈，大爆一位以「清純氣質」形象走紅的女藝人，竟在深夜時分主動造訪導演房間，言辭間充滿露骨的挑逗。這則消息在網路上瞬間引發社群震撼，許多網友驚呼劇情太勁爆，但也有不少人質疑他過度影射，恐怕傷害到無辜的藝人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 10 小時前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 10 小時前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 11 小時前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 11 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 1 天前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 10 小時前
藍委指陳其邁力挺涉案里長 高市府斥抹黑將提告
（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。中央社 ・ 20 小時前
月世界垃圾山四嫌犯收押禁見 檢方說明聲押原因
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還查出幕後主嫌是一名資深里長李有財，及他的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押這對父子檔以及蘇姓、施姓被告獲准。民進中廣新聞網 ・ 5 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 8 小時前
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
輝達報喜點燃台股買盤 外資反手敲進台積電
受惠於輝達財報亮眼，台股在台積電等權值股領軍下飆漲846點(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
賴清德吃壽司挺日！謝龍介「2字諧音」酸爆
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
「月世界垃圾山」主嫌是綠營里長 柯志恩爆：民進黨市長候選人還與他站一起
高雄知名景點「月世界」近期被爆出淪為垃圾山，幕後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，立委陳菁徽更爆出李有財跟高雄市長陳其邁的合照，稱李有財跟陳其邁交好，高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，陳李兩人無私交。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時表示，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。柯志恩指出，一開始看到李有財里長......風傳媒 ・ 3 小時前
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
財政部指出，7、8月期尚未領取的「1000萬元特別獎」共有2張，中獎號碼為「53960536」，分別是台北市信義區App Store訂閱費300元，與台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元。財政部透露，「200萬元特獎」共有5張未領，中獎號碼為「51509866」，包括台北市信義區App Store訂閱費22...CTWANT ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 23 小時前