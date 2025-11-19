高雄月世界成垃圾山！破袋來自台南 南市府鐵腕查辦：善化業者涉重嫌

記者林昱孜／台南報導

月世界成為垃圾山，高市環保局追出破袋來自台南，南市府鐵腕徹查。（圖／南市府提供）

月世界成垃圾山！高雄市知名景點月世界，遭人違法傾倒垃圾，數十噸廢棄物堆在山坡上，環保局稽查後加派人力漏夜清理，18日午前全數清理完畢；經過進一步調查，發現廢棄物來自台南，台南市環保局接獲通報後，啟動查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，鎖定善化區某清除業者涉有重嫌，目前已將相關證據移交橋頭地檢署偵辦。

南市府透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，鎖定善化區某清除業者涉有重嫌。圖／南市府提供）

月世界山坡地被高達數十噸的垃圾覆蓋，現場飄出陣陣臭味，甚至還有蒼蠅四處亂飛，環境嚴重遭到破壞。高雄市環保局接獲檢舉後，前往稽查，進一步根據破的垃圾袋，發現其來自台南地區10月底產生的垃圾，研判為11月上旬被人棄置於月世界。

台南市環保局說明17日接獲高雄市通報後，立即派員前往支援查核，稽查人員逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區。經擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

台南市環保局表示，經過調查後已經將證據移交橋頭地檢署偵辦。（圖／南市府提供）

環保局長許仁澤指出，市府每年均針對本市清除機構展開全面稽查，持續建置車輛 GPS勾稽監控系統以即時掌握清運動態。114年迄今已建置7處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，加強道路攔檢，並列管27件車輛軌跡異常案件，一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證，自112年迄今已計廢止17家，並再次警告業者不要心存僥倖。



