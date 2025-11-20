高雄月世界旁又見垃圾山！ 來源指向台南同集團傾倒

高雄繼月世界後，昨日晚間於田寮區又發現大量垃圾傾倒。 圖：高雄市環保局／提供

[Newtalk新聞] 日前高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，高雄環保局從破袋中找到信件、藥袋等，確認來源是台南，最終於周三（18日）完成清運。不料，昨日晚間環保局又發現田寮區高 41 線道遭人棄置大量垃圾，同樣來自台南，研判是同一犯罪集團所為。

昨日晚間，高雄環保局接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高 41 線道「月世界」附近，又發現被傾倒巨量垃圾，環保局人員到場稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並立即調派人力機具漏夜清理，今日上午加派人力撿拾，已完成環境復原，共計清運 13 車次。

針對大量傾倒垃圾的事件，高雄環保局已向橋頭地檢署報請指揮偵辦，目前檢警正在積極調查中，希望能盡快找出非法棄置垃圾的犯罪集團，依法嚴懲。檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉 GPS 或轉移至無 GPS 車輛。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。犯罪集團以違反《廢棄物清理法》第 36 條規定，除依法裁處 6,000 元到 300 萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

