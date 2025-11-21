高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
高雄知名景點「月世界」近來驚見大規模非法傾倒廢棄物，現場堆積如「五層樓高垃圾山」，引發社會譁然。檢警調查發現，幕後主嫌竟是高雄市岡山區碧紅里的四連任里長李有財，其行為不僅嚴重破壞環境，也波及政治形象。民進黨高雄市黨部於21日晚間10時發表聲明，確認李男涉及情事屬實，並決議即刻開除其黨籍。
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。
近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規重大違法。檢方除對其聲押禁見外，還同步偵辦其兒子與相關清運業者，並追加聲押3名共犯。
民進黨高市黨部表示，李有財的行徑已嚴重損害黨的形象與紀律，決定採取最嚴厲懲處，即刻開除其黨籍，以展現黨對違紀行為的零容忍態度。黨部強調，將持續配合司法單位偵辦，要求依法究責，以儆效尤。
李有財長年經營地方人脈，不僅擁有環境工程碩士學歷，還涉足環保清運產業。他的社會形象頗具親和力，甚至開設茶行時，曾吸引藍綠政要與地方勢力出席祝賀，顯示其在地方的影響力。然而，這次事件揭示其表面與私下行為的強烈反差，震驚地方政壇與民眾。
「月世界」為高雄著名地質景觀，吸引大量遊客觀光，如今卻淪為廢棄物傾倒熱點，不僅破壞自然資源，也引發外界對監督機制與政治責任的質疑。後續案件發展與李有財的法律責任，仍有待司法機關進一步釐清與追究。
