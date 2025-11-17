高雄月世界淪垃圾山驚見部分來自台南 謝龍介喊話黃偉哲查明真相

位於高雄燕巢區知名景點的「月世界」，其附近麒麟巷山坡地遭大量棄置垃圾，現場數十噸垃圾堆積高度達5層樓，散發濃烈惡臭。環保局人員今（17）日獲報前往稽查，破袋檢查發現部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者。對此，國民黨立委謝龍介呼籲台南市長黃偉哲盡速查明真相，並強調，「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤」。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

民進黨立委邱議瑩也隨即回應，關於在燕巢的地區又被偷到垃圾，這件事情經過了解後，環保局除了已經進場清理以外，也掌控了特定的偷盜的業者，這些不法分子在檢調的追查之下，已掌控了特定的業者，所以她們期待早日將這些人繩之於法。

對此，謝龍介下午也在臉書發文表達看法。對於高雄月世界遭傾倒數十噸垃圾，破袋之後發現有些來自台南這件事，「我不相信這會是環保局清潔隊知法犯法，我寧可相信這是個別不肖清運者便宜行事，我鄭重呼籲黃偉哲市長，儘速查明真相，對外說明」。

高雄環保局人員到現場清查破袋後發現部分垃圾來自台南。（圖／高雄市環保局）

謝龍介重申，「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤」。謝龍介表示，垃圾處理量能不足，是幾乎各縣市都面臨的難題，尤其是台南，今年８月，台南市政府審計室就曾經公布統計數字，台南市從2019年至2023年，平均每人每日一般廢棄物產生量，分別為1.367公斤、1.428公斤、1.453公斤、1.541公斤、1.533公斤，不僅逐年增加，且2023年較全台當年平均數1.359公斤高。

謝龍介感嘆，垃圾越來越多，但是能埋的，能燒的地方卻越來越少，就難免有個別不肖人士鋌而走險，亂埋亂倒，破壞山林，污染鄉土。

謝龍介呼籲台南市長黃偉哲盡速查明真相。（資料照／中天新聞）

謝龍介提到，同一份報告，曾建議台南市參考台北市做法，進一步擴大，甚至全面採用垃圾費隨袋徵收，但偉哲市長只在乎珍奶甜不甜，能不能打包，對於真正攸關城市治理，生活品質的事，都興趣缺缺。

最後謝龍介喊話，如今的台南市，需要興利除弊，一個實現政黨輪替，承諾只幹4年，沒有包袱，全力改革的市長，將是最佳選擇。

