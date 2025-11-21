高雄月世界爆垃圾山 盧秀燕自豪台中不會發生垃圾大戰
〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄月世界地景及田寮接連爆出遭非法棄置大量垃圾，堆成「垃圾山」，引起關注；日前因台中市大里掩埋場也堆置逾34萬噸垃圾，被批是全台最大垃圾山，廣招質疑的台中市長盧秀燕，今被問台中如何防制不會出現高雄被偷倒垃圾狀況時回應，日前她一直被罵，她上任7年來一再被說台中會發生垃圾亂倒的垃圾大戰，結果都沒發生，遇垃圾焚化「週轉不靈」就使用合法掩埋場，她可以保證「在我8年任內台中市不會發生垃圾大戰」。
台中市議會民進黨團9月前往大里垃圾掩埋場現場會勘，針對現場堆置超過34萬噸垃圾形成全國第一垃圾山，地方居民長年飽受垃圾山之苦，卻遲遲等不到市府的解決方案，痛批盧市府擺爛；高雄月世界地景及田寮接連爆出遭非法棄置大量垃圾，堆成「垃圾山」，議員蘇柏興今在市議會總質詢中關切台中市垃圾處理問題，不希望出現如同高雄般不肖業者亂倒垃圾亂象。
盧秀燕指出，她上任7年以來很多議員都在講台中會發生垃圾大戰、會街頭滿地亂倒，過去在她上任前確有垃圾處理業者在清水、沙鹿亂倒垃圾，「資深民代一直把過去的印象拿來勉勵我」，稱會爆發垃圾大戰，她一再保證任內台中市不會發生垃圾大戰，7年來她做到了。
盧秀燕說，焚化爐去化垃圾有缺口「週轉不靈」，就採用合法的掩埋場，若非台中這麼負責任處理，隨便放任業者只要把垃圾載走，不管垃圾倒哪，就會像很多外縣市發生亂倒情況，台中隨時監測有沒有亂倒垃圾，一發現立刻開罰業者 ，業界都知台中抓得很緊，因此台中沒有上演垃圾大戰。
她強調，垃圾暫置大里合法的掩埋場，她可以保證在她8年任內都不會發生垃圾大戰。
盧秀燕說，因這幾年調度非常辛苦，原本文山焚化爐規劃10億改善計畫，但沒辦法應付台中市未來垃圾去化需求，她花「一屆任期」的時間跟議會溝通更改計畫蓋新爐，希望能長治久安處理垃圾去化問題。
