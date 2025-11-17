高雄月世界變垃圾山 環保局破袋查出來自台南

高雄月世界一處山坡地遭不法業者棄置大量家庭垃圾，惡臭難聞。（圖：林業及自然保育署屏東分署提供）

高雄月世界一處山坡地遭人棄置大量垃圾，月世界變成「垃圾山」，嚴重污染環境，經環保局稽查人員破袋檢查，發現這些家庭垃圾來自台南，除了調派多輛垃圾車和抓斗車前往清運，也已經報警追查，目前已經掌握可疑車輛動向，正全力追緝。（溫蘭魁報導）

遭人棄置大量垃圾的是高雄市燕巢區金山往中寮、月世界的山坡地，高雄市環保局和林業及自然保育署屏東分署接獲民眾檢舉後，已報請保七總隊追查。

大量的家庭民生垃圾惡臭難聞，高雄市環保局指出，經破袋檢查，發現這些垃圾來自台南地區，環保局17日調派燕巢等7個區隊13部垃圾車前往清理，由於現場是一個斜坡，清運不易，截至下午，大約清運了8噸。

高雄市環保局今出動13輛垃圾車及抓斗車清運邊坡上的垃圾。（圖：高雄市環保局提供）

高雄市環保局表示，經調閱周遭監視器畫面，已經掌握可疑車輛，林保署屏東分署旗山工作站主任胡淑珠說，業者已違反廢棄物清理法相關規定，依法除了可裁處6000元至300萬元罰鍰，後續一旦查獲行為人或業者，將移送法辦：「後續如果有發現行為人的部分，我們會依照森林法第43條及第56條予以相對的裁處，同時會針對這大量垃圾清理的部分，會提起民事訴訟。」

高雄市環保局表示，目前這些垃圾由環保局代為清除，相關清運費用，日後也將向不法業者求償。