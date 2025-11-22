高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？

高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期出現「垃圾山」，幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。（圖／中天新聞）

羅智強表示，高雄知名景點「月世界」附近山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，惡臭沖天。檢方查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。李有財打著與高雄市長陳其邁的合照參加市議員初選；民進黨立委許智傑的造勢場合也有李有財站台。同時，此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨立委賴瑞隆也特別出席相挺，這是一個什麼樣的政商產業鏈？李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？

廣告 廣告

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期出現「垃圾山」。（報系資料照）

羅智強指出，高雄市放任光電業者，在大樹和山光電場違法濫墾山坡地，削山填谷高達50公頃，造成水土嚴重流失；美濃農地遭非法盜採砂石，深達20公尺宛如「大峽谷」，業者還回填營建廢棄物；馬頭山遭非法棄置約2800公噸的鋁渣等廢棄物，嚴重污染環境，市府長達一年未行動，直到立委揭露才追查；小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，市府還為業者背書，強調一切合法。別的地方不能做的事、不能賺的錢，在陳其邁執政的高雄市，竟都變成一門好生意？

羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強痛批，綠色是最好的保護色，無論怎麼毀壞山林，破壞環境，只要與民進黨有好關係，就沒關係；無論問題有多大，問題都不大。一樁又一樁的不法案件，突顯出高雄現在有多少的犯罪分子，正在被民進黨高官暗中保護？他認為，檢調不僅要追究這些違法業者的責任，更應該查清楚，是誰讓李有財們有這麼大的膽子，在地方橫行無阻？讓高雄人看清楚，政客「貪腐、惡政、害鄉土」的真面目。

延伸閱讀

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕

高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇