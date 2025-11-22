高雄月世界遭傾倒百噸垃圾 岡山碧紅里長羈押禁見
橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說明，「查扣重型貨車2台、環保車6台、轎車1台，經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某、施某，涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。」
檢方調查，李有財父子在岡山區經營公司，並在燕巢區某處鐵皮屋租廠房，當作棄置廢棄物場所，懷疑里長是幕後主嫌，指示施姓司機到月世界傾倒垃圾。昨（21）日深夜，向法院聲請里長父子等3人羈押禁見獲准。
根據了解，涉案里長經營的公司，4年內曾13次違規堆置廢棄物造成火警、被開罰，而他雖以無黨籍身分連任數屆，但他同時是民進黨黨員，民進黨高雄市黨部已決定將他開除黨籍。
※未經判決確定，應推定為無罪
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 6 小時前