高雄月世界遭堆置大量家用垃圾 破袋發現來自台南等
（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄燕巢區月世界山坡地遭人檢舉堆置生活廢棄物，環保局破袋檢查發現來自台南等地；今天調派13輛車清理，目前正調閱監視器畫面報警追查不法來源，後續依廢清法送辦。
高雄市政府環保局接獲檢舉，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，並在月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。
環保局今天調派燕巢等7個區隊、13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器影像，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源；後續將依違反廢清法第46條規定，移送法辦。
環保局指出，遭棄置垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致；此行為已違反廢棄物清理法第36條規定，除依法裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。
環保局強調，此案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染；市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。（編輯：陳仁華）1141117
