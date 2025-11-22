高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見

涉台重量級學者、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席台北一場研討會時表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，台灣人民用力推一下，就可進來了；「一國兩制台灣方案」是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受，一起實事求是面對兩岸事務。文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館......

風傳媒 ・ 3 小時前