高雄月世界驚現「2層樓高垃圾山」環保局破袋：台南來的
高雄燕巢區月世界驚傳山坡地遭人棄置大量垃圾，17日上午高雄市環保局接獲通報後，立刻派員前往稽查，現場可見垃圾已經堆成2層樓高，並瀰漫惡臭味，環保局人員破袋檢查，發現是台南等地區的垃圾，目前已調閱監視器，追朔是否有不法廠商涉案。
環保局今日接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。
環保局共調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》移送法辦。
環保局指出，遭棄置的垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致，該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。
有意參選高雄市議員的黃韻涵也在臉書痛批，在一整片綠意之中，竟然出現一座貨真價實的「垃圾山」，看見美麗的月世界變成如此景象，讓她相當心疼，她也指出，這不可能是個人行為，而是管理、監督、執行面出問題，燕巢不該被當成垃圾的出口，她將持續追蹤此案調查進度，還給居民一個乾淨漂亮的山林。
林業保育數屏東分屬說明，該處於本月6日即有發現遭傾到大量垃圾情事，隨即通報高雄市環保局、保安警察隊展開後續偵辦，後續若查獲行為人，將依《森林法》第43條及第56條規定，可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並就垃圾清理費用提起民事求償，目前已先行行辦理垃圾清運作業，以維護林地環境的整潔與安全。
