高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」！邱議瑩怒了：要讓不法業者傾家蕩產

高雄繼美濃大峽谷、小港柏油山後，燕巢「月世界」驚見5層樓高、數10噸的「垃圾山」，高市府環保局已代為清理8噸，並報請檢方全力追查。對此，綠委邱議瑩表示，在檢調的調查下，已掌握不法業者，她更怒批這些不法業者，「不要以身試法，因為如果重罰下去的話，會讓你們傾家蕩產」。

高雄燕巢「月世界」驚見5層樓高、數10噸的「垃圾山」。（圖/高市議員許采蓁提供）

高雄燕巢月世界再現「垃圾山」，高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。

民進黨高雄市議員邱議瑩。（圖取自邱議瑩臉書）

邱議瑩也隨即回應，關於在燕巢的地區又被偷到垃圾，這件事情經過了解後，環保局除了已經進場清理以外，也掌控了特定的偷盜的業者，這些不法分子在檢調的追查之下，已掌控了特定的業者，所以她們期待早日將這些人繩之於法。

至於為什麼這些業者們會冒著危險到人煙罕至的地方偷倒垃圾？邱議瑩認為，在執法的部分，應該要更加地嚴謹，她想自己也會來請市府能夠在人煙罕至的地方、及容易被傾倒被棄物的地方，也能夠加裝追蹤GPS、或者是監視器，希望能夠杜絕不法。她也要呼籲這一些不法的業者，「不要以身試法，因為如果重罰下去的話，會讓你們傾家蕩產」。

