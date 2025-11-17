高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區

國民黨立委柯志恩譴責，不肖業者惡意傾倒數十噸垃圾，讓月世界變成臭氣熏天、蒼蠅亂飛的垃圾山。（摘自柯志恩臉書）

高市府環保局今天派員到月世界稽查，破袋發現垃圾來自台南。（高市環保局提供）

高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。

國民黨立委柯志恩譴責，不肖業者惡意傾倒數10噸垃圾，讓月世界變成臭氣熏天、蒼蠅亂飛的垃圾山。從2023年的Google Map影像來看，兩年前這裡還是完整草地，短短兩年就被破壞，雖然環保局今天已派員清運，但早在上周就已有民眾通報，卻因林務局會勘時間無法配合而延宕，加上山區缺乏監視器，難以追查違法業者，結果又由全民埋單。

柯志恩直說，高雄幅員廣闊，以單一局處的人力，要杜絕惡意傾倒垃圾確實困難，但若能更積極巡視，或許能提早發現問題。她呼籲，未來必須嚴肅研究如何杜絕非法傾倒，並確保城市光芒照進原縣區每個角落，讓好山好水繼續成為高雄的驕傲。

國民黨高市黨部發言人張永杰痛批，高雄又又又出現垃圾山，而且選在知名觀光景點月世界旁，透過Google Map街景影像，2023年4月該路段仍是雜草竹林，如今短短2年已變成垃圾堆。「高雄到底還有多少地方被破壞、被傾倒廢棄物？」他直說，垃圾山所在地在燕巢，與美濃大峽谷、大樹光電海、旗山馬頭山剛好都是邱議瑩的選區，暗批邱置身事外。

「月世界已成臭世界！」國民黨高市議員許采蓁指出，民眾在燕巢麒麟巷山坡地散步時，突然聞到一股濃烈臭味，追查發現邊坡護欄下方堆滿數10噸垃圾，現場垃圾高達5層樓，長期暴露且受雨水沖刷，部分垃圾已腐爛，臭味即便戴口罩也難以完全阻隔。她強調，市府對長期堆置垃圾若知情不處理，或不知情皆屬失職，呼籲盡速找到肇事業者，別讓市民繼續埋單。

國民黨高市議員邱于軒則狠酸，高雄整個城市從粉紅色到藍色應援，繽紛演唱會嗨翻，但正紙醉金迷中。先前爆發旗山、大寮廢爐渣、馬頭山廢棄物，現在又多了燕巢月世界變垃圾堆，原縣區都快被廢土和廢棄物包圍了，讓她感慨「一個高雄，兩個世界！高雄市真的可『歌』可『泣』」。

環保局表示，遭棄置垃圾主要為家庭廢棄物，疑為不肖業者多次違法傾倒。此行為已違反《廢棄物清理法》第36條，除裁處6000元至300萬元罰鍰外，若查獲行為人，將依第46條移送法辦，以遏止非法棄置再生。

