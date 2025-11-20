高雄月世界、田寮遭棄置垃圾 橋檢搜索聲押1人獲准 (圖)

其他人也在看
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 22 小時前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 20 小時前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 1 天前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
北市信義雙屍命案新進展 富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押
37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭李姓男子，訊後聲押，法院裁定收押不禁見。鏡報 ・ 1 天前
蛇行逆向撞警車後落跑！ 警追逐約1公里壓制送辦
高雄市 / 綜合報導 高雄一名30歲李姓男子，今(20)日凌晨1點多，騎乘機車行經中山路及三多路口，突然逆向還蛇行，隨後撞上等待轉彎的巡邏警車，只是肇事後，他直接逃逸，警方追了上去，後來在距離事發處約一公里遠的路口攔下來，將他依法送辦，男子除了得面臨肇事逃逸，最高三千元及吊扣駕照三個月，警方針對多項違規行為，也依妨害公眾往來安全罪，移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，巡邏警車，停在路口準備轉彎，這時，一名騎士，從對向跨越車道後，撞上警車車尾，沒想到，竟然迅速揚長而去，員警下車，察覺不對勁後，立刻上車踩下油門追上去，將人攔截下來，遭員警壓制在地時，肇逃騎士神情緊張情緒激動，表示自己身體不適，也先被送往醫院治療。目擊民眾說：「聽到有警察鳴笛就看過去，然後看到他很快的，衝了過來，我想說這是在辦什麼案，然後就想說，一定在追前面那台機車吧，聽他們講說在三多那邊發生擦撞。」事發就在，20日凌晨一點多，30歲李姓男子，騎乘機車行經苓雅區中山路及三多路口時，不僅蛇行還逆向，隨後，撞上巡邏警車後，逃了大約一公里，才在中山路及五福路口，被攔了下來。五福所所長黃立凡說：「肇事逃逸處以新台幣1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。」針對男子，肇事逃逸行為，警方說除了最高面臨3000元罰鍰，駕照恐怕也得被吊扣3個月，而逆向等行為，涉及妨害公眾往來安全罪，訊後也被移送地檢署偵辦。 原始連結華視影音 ・ 43 分鐘前
太子集團跨國詐騙3人收押 七成民眾贊成鞭刑"打"詐
社會中心／綜合報導太子集團詐欺洗錢案，北檢兩波搜索行動，拘提八人到案，其中有三人遭到羈押。相關部會在週三，赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌：「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲：「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，北檢經過兩波搜索，拘提八人到案，其中三人遭羈押禁見。原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保。七成民眾贊成引進鞭刑，處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤：「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤：「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法"打"詐 更多民視新聞報導跨國洗錢集團藏身高雄 "鴨哥"一年成功洗錢53億假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了嘉義市加碼普發6000元有譜？黃敏惠拍胸保證「完全有能力」民視影音 ・ 14 小時前
太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導針對太子集團詐欺洗錢案，以及參考新加坡打詐鞭刑入法，相關部會今天赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」七成民眾贊成鞭刑「打」詐 法務部司法院態度保留（圖／民視新聞）早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」２０１９年之後曾獲５２次洗錢通報 美國司法部起訴前我國有無掌握立委提出疑問（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，一共有四人遭收押，原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保，七成民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐 更多民視新聞報導自爆「幫了很多忙」！凱思收金主200萬後 黃國昌竟高調質詢法務部個案「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！遭控凱思國際資金回流口袋? 黃國昌嗆:到法院說民視影音 ・ 1 天前
女騙行員要領「裝修款」 警揭密：詐團話術
台北市有民眾到銀行要領60萬，說是家裡的裝修款，行員立刻拉起警覺心，通知警方到場，詢問女子家裡住哪，什麼項目要裝修，不過，女子對細節交代不清，警方懷疑他是中了詐騙集團圈套，成功阻止他匯款。 #行員#裝修款#詐騙集團東森新聞影音 ・ 22 小時前
闖燈輾人還棄車逃！ 警逮肇事者揪「毒駕害命」
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市昨（18）日發生死亡車禍，一輛白色轎車路口闖紅燈，撞上兩台正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成1死兩傷，可惡的是駕駛還催油門逃逸，警方循線追緝，傍晚逮捕肇事駕駛50歲陳姓男子，調查發現他在肇事前，有吸毒。三台機車停在路口等紅燈，一輛白色轎車從後方迎面撞上停在最後的高姓女騎士，女騎士摔倒在地，但駕駛沒停車反而繼續往前催油門，女騎士正好倒在轎車右側輪下遭汽車前後輪兩度輾壓。車禍就發生在彰化員林18日下午一點多，白色轎車在路口闖紅燈連撞兩機車，其中一台機車是一對母女雙載，坐在後座的媽媽整個人往右翻摔倒在地，另外被轎車輾過的64歲高姓女騎士傷勢嚴重送醫不治，記者VS.目擊民眾說：「(跑很快就對了)，加速逃逸啊，很想騎機車去追，抓到拖下車來。」肇事駕駛完全沒停車加速逃離現場，警方調閱監視器追查，發現肇事的車輛被丟在彰化社頭附近的產業道路，車主說是把子借給朋友，警方鎖定肇事駕駛是一名50歲男子，傍晚五點在員林山腳路一帶抓到人，彰化縣警員林分局副分局長許秀枝說：「循線在員林市山腳路一段，緝獲涉案陳姓駕駛到案，經了解，陳姓駕駛肇事前有吸毒情事。」被撞死的高姓女騎士，臉書上滿滿的家庭照和家人聚餐合影，上個周末才開心和丈夫一起到台東出遊，沒想到在上班途中遇到死亡車禍，天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前